Дело Курченко: суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева во вторник рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для бизнесмена Сергея Курченко. Об этом написал на странице в Facebook адвокат Юрий Сухов.

"Завтра в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", — написал он.

Адвокат напомнил, что первые два решения об избрании меры пресечения для Курченко апелляционный суд отменил.

Сухов также отметил, что уголовное производство по Курченко из военной прокуратуры передали в Главное следственное управление ГПУ.

Ранее в ГПУ отметили, что ожидают получить разрешение суда на заочное осуждение бизнесмена Сергея Курченко и бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Кацубы.

Ранее ряд участников финансовой схемы покинувшего Украину олигарха Сергея Курченко согласились на сотрудничество со следствием и предоставили соответствующие документы. Об этом заявлял военный прокурор сил АТО, руководитель группы прокуроров Константин Кулик. Примечательно, что в настоящее время самому Кулику вручен обвинительный акт. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

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Напомним, в марте Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении Курченко в совершении преступлений в сфере операций со сжиженным газом.