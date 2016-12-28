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Апелляционный суд отменил разрешение на задержание и арест Курченко

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Коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции, а также отказала в удовлетворении ходатайства ГПУ об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сергей Курченко. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте суда.

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Так, коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменила решение суда первой инстанции.

Суд также вынес новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ отметили, что ожидают получить разрешение суда на заочное осуждение бизнесмена Сергея Курченко и бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Кацубы.

Ранее ряд участников финансовой схемы покинувшего Украину олигарха Сергея Курченко согласились на сотрудничество со следствием и предоставили соответствующие документы. Об этом заявлял военный прокурор сил АТО, руководитель группы прокуроров Константин Кулик. Примечательно, что в настоящее время самому Кулику вручен обвинительный акт. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

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Напомним, в марте Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении Курченко в совершении преступлений в сфере операций со сжиженным газом.

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