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    Общество

    Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос

    (обновлено: )5801
    Бизнесмен Сергей Курченко вызван на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве.
    Сергей Курченко. Архивное фото
    Украинское фото

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    REUTERS Dado Ruvic
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    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызывает бизнесмена Сергея Курченко на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве. Соответствующая повестка опубликована на сайте ведомства.

    "Гражданин Курченко, 21.09.1985 года рождения, зарегистрированный по адресу: Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, 9, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 26 июня 2017 года в 10:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Московская, 8, корпус 24, кабинет 291, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве", — сказано в сообщении.

    Напомним, ранее Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении Курченко в совершении преступлений в сфере операций со сжиженным газом.

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