Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос

REUTERS Dado Ruvic Деньги окружения Януковича: чьи $1,5 млрд конфисковал суд? Генеральная прокуратура Украины вызывает бизнесмена Сергея Курченко на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве. Соответствующая повестка опубликована на сайте ведомства.

"Гражданин Курченко, 21.09.1985 года рождения, зарегистрированный по адресу: Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, 9, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 26 июня 2017 года в 10:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Московская, 8, корпус 24, кабинет 291, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении Курченко в совершении преступлений в сфере операций со сжиженным газом.