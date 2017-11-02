Захарченко отчитался от запуске предприятий в ДНР

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что более 10 предприятий, остановленных ранее в самопровозглашенной республике, возобновили работу с начала 2017 года.

"Только в этом году мы запустили больше десятка производств, которые были остановлены в результате боевых действий или еще до войны, а также несколько совершенно новых производств. Только в этом году мы откроем 18 новых лав, опровергая теорию об убыточности угольной промышленности", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.

Он отметил, что сегодня стоит задача не только восстановить промышленный потенциал ДНР, но и начать развивать новые отрасли.

"Новые производства открываются в пищевой промышленности, в том числе такие, которых никогда не было на нашей территории. Все это в рамках стратегии продовольственной безопасности… Надо искать способы выживать в условиях военных действий и экономической блокады", — заявил Захарченко.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Ранее он сообщил, что остановить конфликт в Донбассе и перейти к прямому диалогу с Киевом возможно только в случае, если "к руководству Украиной придут вменяемые люди".