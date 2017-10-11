В ДНР конкретные проблемы с мобильной связью и интернетом

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Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Последние несколько дней в Донецке, а также по всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики наблюдаются серьезные проблемы с доступом в сеть интернет.

Жители региона массово жалуются на низкую скорость загрузки сайтов и передачи файлов.

По данным местных властей перебои с интернетом в ДНР возникли из-за отключения Украиной каналов передачи данных, на устранение технических неполадок потребуется минимум неделя.

"В связи с отключением украинской стороной в одностороннем порядке каналов передачи данных возникли определенные трудности в предоставлении услуг подключения к сети интернет у некоторых операторов телекоммуникаций Донецкой народной республики", — отметил министр связи ДНР Виктор Яценко.

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Скриншот с сайта "ВКонтакте"

Известно, что в настоящее время специалисты министерства связи самопровозглашенной республики проводят работы по переключению на новые каналы телекоммуникаций для обеспечения стабильного доступа к глобальной сети интернет. Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы будут завершены ориентировочно к 16 октября.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото

Напомним, что проблемы со связью в самопровозглашенных республиках Донбасса происходят регулярно. Большие неудобства жителям региона доставляют систематические сбои в работе единственного в ДНР украинского оператора мобильной связи "МТС-Украина", из-за чего многие горожане теряют возможность связаться по телефону с близкими и родными людьми, проживающими на территории Украины. В последний раз перебои были зафиксированы в конце сентября, а до этого украинская мобильная связь с разной периодичностью исчезала в июне и июле текущего года.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

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Каждый раз в Донецке сообщали о преднамеренном повреждении украинскими силовиками линий связи на подконтрольной Украине части Донбасса, при этом в технической службе компании "МТС" неоднократно подчеркивали, что сеть мобильного оператора на неподконтрольной Киеву территории работает в автономном режиме, услуги жителям региона предоставляются удаленно, поэтому качество связи может существенно отличаться. В то же время сообщалось, что не все базовые станции в самопровозглашенной ДНР находятся в рабочем состоянии, некоторые вышли из строя, так как у технического персонала нет возможности их обслуживать и ремонтировать.