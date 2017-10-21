У Западной Украины есть потенциал нарастить экспорт в ЕС - эксперт

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. За 8 месяцев 2017 года Украина продала за границу товаров на 27,5 миллиардов долларов. А это на 20% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Больше всего украинских товаров купили в Европейском союзе — его доля в структуре экспорта составила 40%. 9,5% товаров продали России, почти 6% — Турции, около 5% украинского экспорта принадлежит Индии, и чуть меньше — в Египет и Китай.

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Перспективы украинского экспорта в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук.

"Если посмотреть на распределение ВВП внутри страны, то Киев всегда занимал ведущую позицию, потому что здесь расположены ведущие компании, офисы основных компаний, которые работают в Украине. И Днепропетровск также, это один из центров, иногда — Львов. Значительно нарастить экспорт в ЕС потенциально может Западная Украина, Центральная Украина, все регионы могут. Если у нас будет нормальный бизнес-климат, положительную динамику будут все области демонстрировать", — сказал Владимир Коновальчук.

Ранее сообщалось, что Украина в течение текущего года нарастила импорт из РФ почти на 40%.