Ряд украинских предприятий получили право экспорта в ЕС

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что еще четыре украинских предприятия получили право экспорта пищевой продукции в ЕС.

"Двенадцатого сентября еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского союза: по одному — по производству яиц, молока и молокопродуктов и два — рыбы и рыбной продукции", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте Кабмина.

Теперь в страны Евросоюза имеют право экспорта 286 украинских предприятий, в том числе 106 производителей пищевых продуктов.

Также в ЕС могут экспортировать товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, кожсырье, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится каграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим.

С сентября вступили в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года.