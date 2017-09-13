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    Экономика

    Ряд украинских предприятий получили право экспорта в ЕС

    (обновлено: )6911
    Еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок ЕС. Таким образом их количество достигло 286.
    Яйца
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что еще четыре украинских предприятия получили право экспорта пищевой продукции в ЕС.

    Заместитель министра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева
    Facebook Ольги Трофимцевой
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    "Двенадцатого сентября еще четыре украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок Европейского союза: по одному — по производству яиц, молока и молокопродуктов и два — рыбы и рыбной продукции", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте Кабмина.

    Теперь в страны Евросоюза имеют право экспорта 286 украинских предприятий, в том числе 106 производителей пищевых продуктов.

    Также в ЕС могут экспортировать товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, кожсырье, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

    Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится каграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим.

    С сентября вступили в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года.

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