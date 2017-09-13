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    Экономика

    Все выше и выше. В Украине дорожает свинина

    Тема:

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    (обновлено: )50031
    Свиная вырезка на кости для гриля или отбивной в одном из украинских гипермаркетах подорожала до 159,99 гривны, хотя это же мясо в Румынии и Литве стоит 149,2 гривны, сообщает Алексей Дорошенко.
    Свинина для гриля
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает, что свинина продолжает дорожать на полках украинских супермаркетов. 

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    "Если вы считаете, что цена на продукты в Украине на уровне европейских, то ошибаетесь. Они нередко бывают выше европейских. Средняя цена на свинину на кости, по данным Госстата, — 101,3 грн. А свиная вырезка на кости для гриля, или отбивной, в украинском гипермаркете, который Ассоциация поставщиков торговых сетей мониторила, уже продается по 159,99 грн. В то же время в Литве и Румынии цена на то же мясо составила 149,2 грн, в Венгрии — 152,7 грн, а в Польше — 158,4 грн", — написал он утром в среду на своей странице в Facebook.

    Алексей Дорошенко/Facebook, 13 сентября 2017

    Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк сообщил, что стандартная продуктовая корзина украинцев, состоящая из гречневой крупы, сахара, подсолнечного масла, соли, куриного филе, помидоров, молока, яблок, макарон и хлеба, с начала года подорожала на 12,6%.

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