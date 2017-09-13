В Украине резко подорожали сало и масло

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает о существенном подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.

Ранее Дорошенко написал в соцсетях о росте цен на свинину. В частности, по его словам, свиная вырезка на кости для гриля или отбивной в одном из украинских гипермаркетов подорожала до 159,99 гривны, хотя это же мясо в Румынии и Литве стоит 149,2 гривны.

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"Ничто не дорого так нашему сердцу и кошельку, как сало. По данным Госстата, в начале осени произошло значительное подорожание сала, свинины и сливочного масла. Так, в частности, отмечаем существенный рост цены на украинский национальный продукт — сало, которое увеличилось на 3,5 гривны. Отныне сало стоит в среднем 54,9 грн за килограмм. При этом на сало происходит огромное колебание цен по регионам — в Киеве его можно приобрести за 104 грн за килограмм, а в Тернопольской области — за 32 грн. Разница в цене — более, чем в три раза, или "космические" 72 грн", — написал он в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, масло сливочное повысилось в цене почти на 3 гривны. Теперь средняя цена составляет 147,2 грн за килограмм. По данным Госстата, в Киевской области масло стоит 165,5 грн, тогда как в Тернопольской области — 126,4 грн за килограмм. Разница в цене — почти 40 гривен.