В Украине резко подорожали сало и масло

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает о существенном подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.
Ранее Дорошенко написал в соцсетях о росте цен на свинину. В частности, по его словам, свиная вырезка на кости для гриля или отбивной в одном из украинских гипермаркетов подорожала до 159,99 гривны, хотя это же мясо в Румынии и Литве стоит 149,2 гривны.
Читайте также: Харчи не по карману. Спасут ли украинцев продуктовые карточки?
"Ничто не дорого так нашему сердцу и кошельку, как сало. По данным Госстата, в начале осени произошло значительное подорожание сала, свинины и сливочного масла. Так, в частности, отмечаем существенный рост цены на украинский национальный продукт — сало, которое увеличилось на 3,5 гривны. Отныне сало стоит в среднем 54,9 грн за килограмм. При этом на сало происходит огромное колебание цен по регионам — в Киеве его можно приобрести за 104 грн за килограмм, а в Тернопольской области — за 32 грн. Разница в цене — более, чем в три раза, или "космические" 72 грн", — написал он в среду на своей странице в Facebook.
По его словам, масло сливочное повысилось в цене почти на 3 гривны. Теперь средняя цена составляет 147,2 грн за килограмм. По данным Госстата, в Киевской области масло стоит 165,5 грн, тогда как в Тернопольской области — 126,4 грн за килограмм. Разница в цене — почти 40 гривен.
Дорошенко также отметил, что более чем на 1 гривну подорожали: говядина — на 1,5 грн, куриные яйца и курятина в тушке — на 1,1 грн. Средняя цена "социальной" говядины на кости составляет 109,8 грн за килограмм, а куриных яиц С1-С2 — 17,9 грн за десяток, тушки курицы — 55 грн за килограмм.
Свинина за первую декаду сентября прибавила в цене 2,6 грн и стоит 104 грн за кг. Колебания стоимости между регионами составляют 19 грн: в Киеве "социальная" свинина на кости стоит 114,7 грн за килограмм, а в Тернопольской — 95,7 грн.
Некоторые овощи также начали дорожать, добавил эксперт. Свекла и морковь прибавили в цене 40 и 30 копеек соответственно.
Единственный продукт, который подешевел более, чем на 20 копеек, — это картофель. Он за первую декаду сентября подешевел на 25 копеек, и его средняя цена составляет 6,7 грн за килограмм. "Если проанализировать в разрезе регионов, то картофельный лидер — город Киев с 8,3 грн за килограмм, а аутсайдер — Ровенская область — 4,8 грн", — добавил Дорошенко.
Напомним, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк ранее сообщил, что стандартная продуктовая корзина украинцев, состоящая из гречневой крупы, сахара, подсолнечного масла, соли, куриного филе, помидоров, молока, яблок, макарон и хлеба, с начала года подорожала на 12,6%.