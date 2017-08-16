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    Общество

    ООН: 25% жителей Донбасса нуждаются в продуктах питания

    (обновлено: )1910
    Согласно полученным данным ООН, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии.
    Гуманитарная помощь. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Четверть жителей неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей испытывает дефицит продуктов питания. 

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    Таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов. 

    Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

    Как сообщают в ООН, сложная ситуация и на подконтрольных территориях: за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое – с 7% до 15%.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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