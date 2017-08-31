Рост цен на продукты питания пробил очередное дно - Дорошенко

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Неэффективные действия власти привели к раскачиванию инфляции, в результате чего цены на продукты питания стали стремительно расти. В частности, подорожали 17 из списка в 23 социально значимых продуктов питания. В результате, значительная часть беднейших слоев населения, в частности, пенсионеры, не могут себе позволить даже самую дешевую еду.

Цены на потребительские продукты питания до конца года вырастут на 10%, всего с начала года они выросли на 30%, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, основными причинами были следующий факторы: отмена госрегулирования цен на социальные виды продуктов, повышение минимальной зарплаты, погодные факторы, угроза девальвации гривны, планы по "осовремениванию" пенсий, подорожание горючего, рост экспорта украинской продукции.

"В прошлом году мы считали, что цены на потребительском рынке пробили дно. На самом деле, дно бывает двойное…. Если мы говорим о говядине, то рост составил 31%, если мы говорим о свинине то аж 44%, по молочной продукции — 31%, а по сметане 37%. Если мы перейдем к овощам, то ситуация еще хуже. Потому, что картофель вырос на 47%, а капуста — на 115%, то есть, более чем в два раза…



Это говорит о том, что чем меньше у нас денег, тем больше мы будем тратить их на обычные продукты питания. Соответственно, возникает вопрос, что делать? Дотации животноводам оказались неэффективными.



Сейчас вся Украина обсуждает, как "Мироновский хлебопродукт" получил 42% всех дотаций на агросектор в Украине — более 800 млн. грн. А потом курятина за полтора месяца выросла на рекордную отметку. Выходит, чем большую дотацию получаешь, тем большая будет цена. Поэтому в Украине дотации не работают. Более эффективными будут адресные субсидии беднейшим слоям населения, однако вряд ли власть это заинтересует, поскольку от этого выиграет только малый и средний бизнес, а не чиновники и их компании", — заявил Дорошенко.