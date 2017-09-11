Продуктовая корзина в Украине подорожала на 12,6%

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Стандартная продуктовая корзина украинцев, состоящая из гречневой крупы, сахара, подсолнечного масла, соли, куриного филе, помидоров, молока, яблок, макарон и хлеба, с начала года подорожала на 12,6%, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера я заплатил 226 гривень с копейками за 11 базовых продуктов питания… С начала января стоимость стандартной украинской продовольственной корзины выросла на 12,6%. С начала года больше всего подорожали мясопродукты (более чем на 20%) и хлебобулочные изделия (на 10,4% для хлеба и на 6,2% — в общем для хлебобулочных изделий)", — написал он.

Среди основных причин подорожания продуктов Мартынюк отметил давление, которое оказывают на внутренний рынок мировые цены, повышение себестоимости продукции из-за увеличения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспортировку, выплату зарплат и т.д.

По его словам, в последние несколько недель некоторые категории товаров прибавили в цене на 1-2 грн. В первую очередь, по его словам, подорожали продукты животного происхождения.

С начала года, по данным Мартынюка, сыр подорожал на 7,9%, молоко – на 1,8%. При этом он добавил, что в целом с января цены на эту продукцию были относительно стабильными, однако с осени начали расти под влиянием снижения предложения на внутреннем рынке в результате высокого экспорта.

Он добавил, что правительство намерено реагировать на подорожание продуктов животного происхождения, в том числе мясной продукции, и Минагропрод ожидает стабилизации и некоторого снижения цен на эти товары уже на текущей неделе.

"Зерновые и соответственно мука, масло, сахар, гречка — по всем этим товарам мы наблюдаем в этом году существенное перепроизводство, объемы которого не только полностью обеспечат спрос, но и будут сдерживающим фактором для цен", — отметил Мартынюк.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы едят больше, чем немцы. Собственно, из-за культуры потребления продуктов или ее отсутствие, по мнению Ревы, в Украине зафиксированы следующие показатели: на продукты питания тратится не менее 50% семейного бюджета. Для сравнения, в Румынии — 27,5%, в Литве — 25,4%, Болгарии — 19,7%, Эстонии — 19%.