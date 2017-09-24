наверх
24.09.201701:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эксперт: экспорт электроэнергии в Европу - вопрос не завтрашнего дня

    13
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что спустя 25 лет Украина возвращается к планам по энергетической экспансии в направлении Европы, которые вынашивались еще в СССР.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Украина делает первый шаг для создания энергетического хаба. В частности, речь идет о проекте "Энергетический мост Украина — ЕС". Он позволит НАК "Энергоатом" экспортировать в Польшу, Венгрию и страны Балканского региона электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС. Именно это и является первым шагом к созданию энергетического хаба на территории Украины, заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
    ЕК подрывает энергобезопасность Европы - евродепутат

    В реализации проекта будут участвовать три ведущие европейские энергокомпании из Швеции, Люксембурга и Великобритании.

    Возможность скорой реализации проекта "Энергетический мост Украина — ЕС" в эфире радиостанции Голос столицы оценил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Спустя 25 лет Украина возвращается к планам, которые вынашивались еще в СССР — это вопрос энергетической экспансии в направлении Европы. На сегодняшний день Украина обладает избыточными энергомощностями, которые не нужны нам внутри страны, соответственно, есть возможность экспортировать объемы электроэнергии, в частности, которые вырабатываются атомной генерацией, но для этого есть масса вопросов, которые нужно решить. Речь идет о синхронизации украинской и европейской энергосистем… Был подписан соответствующий документ, рассчитанный на пять лет. Поэтому я думаю, что то, о чем мы говорим, это вопрос скорее среднесрочной перспективы, нежели завтрашнего дня", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не исключает возможность создания газового хаба в Украине после полного применения Киевом третьего энергопакета. В меморандуме о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству, подписанному в Брюсселе, отмечаются существенные доступные мощности подземных газовых хранилищ в Украине и их стратегическая важность в обеспечении безопасности газоснабжения Украины и в Европы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Миротворцы ООН в Донбассе: Якубин о сроках и стоимости миссии. Видео
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия