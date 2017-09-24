Эксперт: экспорт электроэнергии в Европу - вопрос не завтрашнего дня

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Украина делает первый шаг для создания энергетического хаба. В частности, речь идет о проекте "Энергетический мост Украина — ЕС". Он позволит НАК "Энергоатом" экспортировать в Польшу, Венгрию и страны Балканского региона электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС. Именно это и является первым шагом к созданию энергетического хаба на территории Украины, заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

В реализации проекта будут участвовать три ведущие европейские энергокомпании из Швеции, Люксембурга и Великобритании.

Возможность скорой реализации проекта "Энергетический мост Украина — ЕС" в эфире радиостанции Голос столицы оценил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Спустя 25 лет Украина возвращается к планам, которые вынашивались еще в СССР — это вопрос энергетической экспансии в направлении Европы. На сегодняшний день Украина обладает избыточными энергомощностями, которые не нужны нам внутри страны, соответственно, есть возможность экспортировать объемы электроэнергии, в частности, которые вырабатываются атомной генерацией, но для этого есть масса вопросов, которые нужно решить. Речь идет о синхронизации украинской и европейской энергосистем… Был подписан соответствующий документ, рассчитанный на пять лет. Поэтому я думаю, что то, о чем мы говорим, это вопрос скорее среднесрочной перспективы, нежели завтрашнего дня", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не исключает возможность создания газового хаба в Украине после полного применения Киевом третьего энергопакета. В меморандуме о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству, подписанному в Брюсселе, отмечаются существенные доступные мощности подземных газовых хранилищ в Украине и их стратегическая важность в обеспечении безопасности газоснабжения Украины и в Европы.