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    Экономика

    Украина в течение года нарастила импорт из РФ почти на 40%

    (обновлено: )1010
    По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров в Россию за январь-август 2017 года вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов по сравнению за аналогичный период предыдущего года.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Украина за январь-август 2017 года увеличила импорт товаров из России на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,2 миллиарда долларов, экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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    За отчетный период объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 миллиардов долларов, импорт товаров из стран ЕС вырос на 22,8%, до 13 миллиардов долларов.

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    Напомним, в Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 

    Ранее сообщалось, что Украина разорвала договор с РФ по военному экспорту. 

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