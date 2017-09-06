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    Экономика

    Украина экспортировала рекордные объемы сахара

    (обновлено: )13
    По данным компании "Укрцукор", за 2016-2017 маркетинговый год отечественные сахаровары экспортировали 769,3 тысячи тонн сахара, что является абсолютным рекордом за годы независимости.
    Сахар. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Компания "Укрцукор" в 2016-2017 маркетинговом году экспортировала рекордные объемы сахара, сообщается в среду на сайте компании.

    Как отмечается, за последний месяц маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 18,3 тысячи тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан — 7,8 тысячи тонн, Турцию — 5,2 тысячи тонн, Грузию — 2,5 тысячи тонн и Молдавию —1,4 тысячи тонн.

    "В целом, за 2016-2017 маркетинговый год отечественные сахаровары экспортировали 769,3 тысячи тонн сахара, что является абсолютным рекордом за годы независимости", — заявила руководитель аналитического отдела "Укрцукор" Руслана Бутило.

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