Украина экспортировала рекордные объемы сахара

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Компания "Укрцукор" в 2016-2017 маркетинговом году экспортировала рекордные объемы сахара, сообщается в среду на сайте компании.

Как отмечается, за последний месяц маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 18,3 тысячи тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан — 7,8 тысячи тонн, Турцию — 5,2 тысячи тонн, Грузию — 2,5 тысячи тонн и Молдавию —1,4 тысячи тонн.

"В целом, за 2016-2017 маркетинговый год отечественные сахаровары экспортировали 769,3 тысячи тонн сахара, что является абсолютным рекордом за годы независимости", — заявила руководитель аналитического отдела "Укрцукор" Руслана Бутило.