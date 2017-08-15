наверх
15.08.201718:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Госслужба по экспортному контролю отреагировала на "оружейный" скандал

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (546)

    7902
    Госслужба Украины по экспортному контролю заявила, что за годы независимости страны не предоставляла разрешительных документов на поставки "указанных товаров" в Северную Корею.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Госслужба Украины по экспортному контролю никогда не предоставляла разрешительную документацию на поставки технологий и товаров в Северную Корею, заявил во вторник и.о. главы ведомства Игорь Савула.

    "За период независимости Украины служба не предоставляла разрешительных документов на поставки указанных в статье товаров в Северную Корею", — сказал Савула на пресс-конференции.

    ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД - 8
    yuzhmash.com
    Скандал с "Южмашем" и КНДР: кому это выгодно?

    По его словам, обвинение Киева в якобы поставках технологий в КНДР является безосновательными.

    "Что касается этой публикации… Она не имеет оснований. Украина является участницей всех без исключения режимов экспортного контроля, в том числе режима контроля за ракетными технологиями", — добавил и.о. главы госслужбы.

    Накануне газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

    Читайте также: Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

    Читайте также: Ракеты КНДР разработаны самостоятельно, без Украины — эксперты США

    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа на "Южмаше". Архивное фото
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?