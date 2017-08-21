Рост экспорта Украины: правда и вымысел

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина на треть увеличила экспорт товаров в Грузию. Об этом сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов. По его словам, увеличение экспорта обусловлено поиском новых рынков из-за сокращения торговли с Российской Федерацией, а с Грузией удобное морское транспортное сообщение.

В грузинских супермаркетах часто встречаются украинские соль, сахар, шоколад, конфеты, подсолнечное масло, соки и алкоголь. В Госслужбе статистики на прошлой неделе сообщили, что за первое полугодие 2017 года экспорт товаров из Украины вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом. В ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины вошли: Евросоюз, Россия, Турция, Индия и Египет.

Географию рынков сбыта украинских товаров прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы директор компании "Украинская торговая гильдия" Евгения Локтионова.

Действительно ли мы можем говорить, что с экспортом у нас все настолько хорошо, если за 2017 год за первые полгода экспорт вырос почти на четверть?

— Если что-то растет, то, наверное, уже хорошо. Но, в принципе, у нас идет некое перераспределение. Мы продолжали экспортировать и продолжаем, это аграрный сектор, пищевой, металлургия, машиностроение. И, соответственно, у нас на сегодняшний день аграрный сектор вырос, а машиностроение и металлургия сильно упали. Поэтому у нас идет перераспределение в экспортной составляющей, в долях.

В сторону аграрного сектора?

— Да, конечно. У нас экспортный сектор вырос на 15%, а металлургия с 26 до 18% упала.

Если говорить об агарном секторе, Украина экспортирует просто сырье или уже какую-то продукцию с добавочной стоимостью?

— Основное — это, конечно, у нас зерно. Самая большая доля — это зерно. Потом идет подсолнечное масло, а потом все остальное. Естественно, там какая-то небольшая доля вино-водочной продукции. Только что вы говорили, конфетной продукции, шоколада и всего остального. Но это небольшая доля по сравнению с зерном, по сравнению с подсолнечным маслом и остальным сырьем.

Какие отрасли, по вашему мнению, на сегодняшний день недооценены в плане экспорта?

— АПК, он на самом деле наращивается. То есть он будет становиться все больше и больше. Потому что пять лет назад экспорт всего лишь составлял 15%. Сейчас он в два раза вырос. То есть я думаю, что еще через год мы увидим еще в два раза рост АПК.

Экспорт в ЕС за первое полугодие тоже вырос более, чем на четверть. За счет каких товаров? Квоты на поставки украинских товаров в страны ЕС недостаточно высоки и не покрывают всех потребностей Украины в экспорте товаров в страны ЕС.

— На самом деле так и есть, потому что квоты, скажем так, наоборот маленькие. И например, если вы слышали, в самом начале, там, в начале года квоты по меду и ореху были выбраны чуть ли не за две недели. И наши производители говорили о том, что больше некуда поставлять в ЕС. А по большому счету на первом месте у нас ЕС, это Польша. И Польша действительно скупает у нас в основном сырье. Вот, собственно, как-то так.

Что касается сальдо, то импорт у нас преобладает над экспортом на сегодняшний день?

— Да, конечно. У нас импорт преобладает. Если брать в абсолютных цифрах, то я думаю, что миллиардов на десять импорта больше, чем экспорта. У нас негативное сальдо.

С этим вопросом возможно ли что-то сделать? Или это уже украинская реальность, к которой нужно привыкнуть? В принципе, все последние годы сальдо было негативным.

— Парадокс в том, что у нас растет не только экспорт, то есть не только показатели по экспорту, у нас растут показатели и по импорту на самом деле. И растет достаточно существенно, потому что последние цифры, которые за последние полгода, которые были озвучены, импорт увеличился порядка на 30%. То есть это говорит о том, что мы не можем что-то замещать. Мы постоянно приобретаем то, что не производим, и то, что у нас не появляется.

А что Украина не может замещать? Есть ли какая-то статистика?

— Я думаю, что здесь очень много сфер, которые, начиная от какого-нибудь ядерного топлива, которое мы не производим, и заканчивая какими-нибудь составляющими химическими для удобрения, для агросектора, которые не производятся в Украине. То есть здесь достаточно широкий спектр. Это не касается только какой-то одежды, обуви или какой-нибудь зубной пасты, которые производятся не на территории Украины, а завозятся сюда. Поэтому импорт у нас продолжает тоже, к сожалению, расти, и расти, скажем, быстрее, намного, чем растет экспорт.

С другой стороны, не означает ли это, что как раз тогда денег в экономике становится больше, если Украина может позволить себе покупать импортную продукцию?

— Это плохая взаимосвязь. Если у нас растет экспорт, значит, соответственно, у нас появляется валютная выручка. Соответственно, вы наблюдаете стабилизацию курса доллара и укрепление гривны. Вы видите, что гривна падает, это первый показатель того, что у нас растет валютная выручка. Соответственно, у нас появилась валюта, соответственно, наша валюта начинает укрепляться. Импорт же наоборот действует. Чем больше мы покупаем импорта, тем больше мы тратим валютной выручки, тем нестабильнее наша валюта. Но есть такие категории товаров, которые мы вынуждены покупать, потому что мы их не производим.

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Несмотря на все сложности взаимоотношений между Украиной и Россией на сегодняшний день, Россия остается в топ-пять торговых партнеров Украины. Как бы вы это прокомментировали?

— Я вам больше того скажу, не просто растет, он вырос за полгода практически на 42%. Ничего нет парадоксального. Просто цена, ничего другого. То есть вам предлагают приобрести некие товары на 20-30% дешевле, наверное, вы все-таки взвесите и приобретете там, где вам предлагают дешевле. А есть такие товары, которые по большому счету приобрести больше негде. Поэтому здесь ничего личного. Это никак не касается. То есть торговый баланс и удовлетворение потребности государства и какие-то другие, они как-то, знаете, плохо сочетаются.

Чем на сегодняшний день Украина торгует с РФ, если убрать формат энергоносителей?

— Я думаю, что достаточно большим количеством. Наверное, элементарное, возьмите какой-нибудь, скажем, для простого обывателя, паста зубная, порошки стиральные, все остальное, то, что по сути производит Procter&Gamble, но мощности он имеет на территории РФ. То есть построил там завод, он это производит. То есть, соответственно, сюда поставляет. Все очень просто. То есть, если брать для простого обывателя. А если там уже на глубоких уровнях, углубляться, то, я же говорю, вплоть до того, что какие-нибудь производственные части для сельского хозяйства, которые у нас не производятся.

Экспортные и импортные направления остаются традиционными. В правительстве говорят о необходимости осваивания новых рынков. Сюда относили и Китай, и страны Ближнего Востока. Как этот процесс на сегодняшний день проходит?

— Для того, чтобы, например, работать с Азией, сейчас не буду брать Китай, потому что для того, чтобы начинать торговать с Китаем, надо стать конкурентоспособным по сравнению с Китаем. Нужно предложить продукцию по приемлемой цене. А вы же знаете, Китай сам предлагает все свою продукцию достаточно конкурентную. Но, например, действительно, например, для того, чтобы в Азию начинать куда-нибудь поставлять, это достаточно дорогие перевозки. То есть, опять-таки, помимо того, что найти, кому поставлять, нужно быть конкурентоспособным в плане цены. Соответственно, логистика дорогая. Но в направлении все равно, в принципе, все двигаются. Вот помимо, например, экспорта товаров, у нас есть еще такое понятие — экспорт услуг. Вот экспорт услуг у нас тоже растет. И, кстати, один из показателей роста в экспорте услуг — это логистика, предоставляем мы на экспорт.

Экспорт услуг — это логистика, ІТ. Что еще?

— ІТ, логистика, консалтинговые услуги, консультации какие-то — конечно, это все услуги, которые предоставляются на экспорт.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы глава Госпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что кроме прямых убытков от запрета на экспорт птицы в ЕС, Украина приостановила выход экспорта на новые рынки.