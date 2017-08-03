Жара в Украине может привести к резкому подорожанию сахара

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Согласно оперативной информации НАСУ "Укрцукор", сахарная свекла в этом году отстает в развитии. На конец июля ее средний вес почти на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Сумеет ли сахарная свекла догнать в развитии хотя бы прошлогодние показатели, будет зависеть от погоды в августе.

Несмотря на установившуюся в начале августа жару, пока в ассоциации не меняют своих прогнозов относительно производства сахара в этом году. Как ранее сообщала руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутило, в новом сезоне сахароварения будет произведено около 2 млн тонн сахара, чего вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

По данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в этом году сахарной свеклы соберут на 6% меньше, так как ее урожайность упадет на 10%.

В нынешнем году планируется запустить дополнительно четыре сахарных завода. Таким образом их общее количество достигнет 46. Впрочем, если свеклы окажется меньше, чем в 2016-м, между заводами может усилиться конкуренция за сырье. Рост закупочных цен отразится на стоимости конечного продукта.

Традиционно лето — период домашней консервации и варки варенья. Учитывая, как много Украина экспортировала сахара, цены на этот продукт в период максимального спроса должны были бы расти, пусть и не слишком сильно.

Тем не менее, стоимость сахара на внутреннем рынке сохраняет стабильность. Килограмм песка сейчас в розницу стоит 17-22 грн. Согласно данным Госстата, с начала года (к 1 июля 2017 года) сладость подорожала на 9,1%, а по отношению к июню 2016-го — на 14,4%. При этом цены производителей сахара выросли соответственно на 10,3% и 20,4%.

Уже в июле цены начали расти. По данным агентства "Инфоиндустрия", еще в начале месяца оптово-отпускная цена товара находилась в диапазоне 14,75-15,15 тыс. грн/т (в зависимости от качества и сроков оплаты). Зато во второй половине месяца расценки поднялись до 14,9-15,35 тыс. грн за тонну.

Главные причины роста — низкие запасы продукта в стране, а также ранний активный экспорт и повышение цен на мировом рынке.

31 июля 2017 фьючерсы на сахар выросли до своего самого высокого уровня за последние два месяца. Причиной послужило сокращение объемов переработки сахарного тростника производителями Бразилии. Цена на сахар-сырец для поставки в октябре увеличилась на 3,8% — до $328,4/т — это самый высокий уровень с 30 мая.

По информации исследовательской компании Sucden Financial Research, бразильские фермеры могут увеличить производство этанола, а не сахара. Чему будет способствовать снижение налога на этанол и увеличение доли (больше чем ожидалось) тростника, идущего на производство этанола. Напомним, Бразилия является крупнейшим в мире производителем сахара, а производители тростника могут перерабатывать его как на сахар, так и на этанол.

Ранее пресс-служба Министерства аграрной политики сообщила, что Украина в 2016 году увеличила экспорт сахара до рекордных показателей — более 465 тысяч тонн.