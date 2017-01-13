Экспорт сахара за год вырос до рекордных 465 тыс тонн - МинАПК

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2016 году увеличила экспорт сахара до рекордных показателей — более 465 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

"В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тысяч тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Отныне присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом", — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, с сентября по декабрь прошлого маркетингового года украинские производители сахара экспортировали более 340 тысяч тон сахара. При этом, украинский сахар впервые был экспортирован на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, ЮАР, Македонии, Судана, Китая.

В аграрном ведомстве отметили, что по состоянию на начало января все сахарные заводы завершили производственный сезон, в течение которого было изготовлено более 200 миллионов тонн сахара.

Ранее в министерстве экономического развития и торговли Украины сообщали, что страна продолжает наращивать экспорт товаров в страны ЕС, положительный прирост демонстрирует большинство отраслей.

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции. До вступления в силу отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин.