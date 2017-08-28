наверх
28.08.201709:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Курс валют НБУ: евро стоит 30,14 грн

    (обновлено: )64
    Как сообщает сайт регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 3014,12 грн за 100 евро, российского рубля — 4,320 грн за 10 рублей.
    Евро
    AFP PHOTO/STR

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на понедельник, 28 августа, на уровне 2554, 56 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3014,12 грн за 100 евро, российского рубля — 4,320  грн за 10 рублей.

    Смотрите также: Украинцы и еврооптимизм: безвиз есть, а денег нет

    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Тайфун на юге Китая
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае