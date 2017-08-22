НБУ вводит европейские валютные правила: что изменится?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцам скоро могут разрешить проводить операции с валютой по международным правилам – без нужды получать резрешение Национального банка. Случится это, если Верховная Рада проголосует "за" предложенный НБУ законопроект "О валюте", отменяющий практически все, действующие уже более 20 лет, ограничения.

В Нацбанке ожидают, что депутаты рассмотрят законопроект на предстоящей сессии, а действовать он будет уже с 2018 года – спустя предусмотренный переходный период в полгода.

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Нерезидентов и резидентов уравняют

Главное, что есть в законе: НБУ разрешит физлицам и банкирам любые операции с валютой, на запрещенные законом. Сейчас ситуация обратная: запрещают все, на что регулятор не давал разрешения. "По-новому" о проведении операции с валютой нужно будет лишь сообщить в Нацбанк. Сейчас же сначала требуется разрешение НБУ, например, импортерам – на закупку валюты для завоза зарубежных товаров.

Кроме этого можно будет инвестировать иностранные валюты за рубеж – допустим, покупать ценные бумаги иностранных бизнес-структур без лицензии. Сейчас подобная норма уже действует – благодаря постановлению НБУ, но все еще нужно разрешение от регулятора.

Примечательно, что иностранцы (нерезиденты) и граждане Украины (резиденты) могут получить равные права при осуществлении любых валютных операций. За НБУ лишь останется право вводить и продлевать любые ограничения на операции с валютой, но только после консультаций с Советом финстабильности.

Станет проще, но ограничения останутся

Если закон вступит в силу, банкам разрешат любые операции с валютой. Оставят два вида лицензий – обычную банковскую на ведение банковской деятельности и валютную для небанковских финучреждений (к примеру, пунктов обмена валют, не принадлежащих банкам).

Сейчас же по-прежнему требуется лицензия для инвестиций за границу.

Помимо этого автоматически отменят статью закона "О внешнеэкономической деятельности", где прописаны штрафы за валютные операции без лицензий. При этом лицензия сегодня требуется на каждую отдельную операцию. Отмена позволит не только банкам, но и физическим лицам инвестировать за рубежом в акции бизнес-структур.

Однако в любом случае сохранится запрет на расчеты в иностранной валюте, поскольку в проекте закона указано: "Гривня является единственным законным средством платежа на территории Украины".

Никуда не денутся ограничения на наличные расчеты на сумму свыше 50 тыс грн. То есть заплатить за покупку квартиры, авто, участка земли иностранной "наличкой" не получится – только в гривне и только через банк. Интернет-торговля же должна стать прозрачнее: импортерам не нужен будет черный рынок, на который они вынужденно отправляются за валютой из-за запретов Нацбанка.

Что будет с курсом гривны

По мнению финансовых аналитиков, принятие закона "О валюте" не скажется на курсе гривны, но ударит по черному рынку валюты.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии изданию "Сегодня" рассказал, даже в случае принятия законопроекта он не будет нормально работать – из-за подзаконных актов Нацбанка.

"Не будет лицензий – появятся разрешения, не факт, что их удастся легко получить. Кроме того, Нацбанк оставил за собой право в любой момент, причем без согласования с Кабмином, вводить любые ограничения на валютном рынке. Это не способствует улучшению инвестклимата", – заявил Охрименко.