НБУ не отпустит рычаги влияния на рынок валюты — эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Национальном банке презентовали проект закона "О валюте" и отметили, что в этом документе представлены основные принципы будущего регулирования.

В НБУ утверждают, что предложенные изменения избавят рынок от многих ограничений и отменят ряд ненужных действующих документов. Так, в частности, концепция предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено".

Также согласно этому документу гривна остается и в дальнейшем единственным законным средством для расчетов за товары и услуги, однако не исключает использование иностранной валюты в ряде случаев. Например, для осуществления иностранных инвестиций и связанных с ними операций, предоставления банковских услуг и тому подобное.

Планируемые НБУ изменения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

Что вы думаете об этом законопроекте от НБУ?

— Я думаю, что тот проект, который сейчас будет предлагать НБУ, это реальная либерализация валютного рынка. Потому что тот декрет, по которому мы сейчас действуем, это были меры экстренного характера, которые продолжаются более двадцати лет. Какие конкретно вещи я ожидаю увидеть: это, действительно, разрешено все, что не запрещено. Учитывая, что НБУ как бы сейчас своей главной целью ставит инфляционное таргетирование, курс гривны его интересует только с этой точки зрения. А раз так, то можно очень сильно либерализировать рынок.

Какая либерализация имеется в виду?

— Свободное инвестирование за рубеж. НБУ сейчас не сильно опасается бегства капитала за границу, потому что приход денег сюда, который ожидается, он превысит бегство капитала за рубеж.

Относительно предложения от НБУ в этом законопроекте: принцип "разрешено все, что прямо не запрещено". О чем идет речь?

— В первую очередь, свободное инвестирование за рубеж. То есть и гражданин, и предприятие может разместить деньги на депозит в иностранном банке, купить банковские бумаги или облигации иностранных эмитентов на международных биржах, и прочее-прочее-прочее.

То есть если этот закон вступит в силу, любой сможет в Украине открыть себе счет в American Express?

— На самом деле, это сейчас возможно, потому что суточное получение разрешения на инвестирование за рубеж, пусть в небольших сейчас объемах, если мне не изменяет память, 50 тысяч, а в дальнейшем просто эти 50 тысяч превратятся в 500 тысяч, пять миллионов, а потом просто исчезнут ограничения. И сейчас можно в любом американском банке открыть себе счет в размере 50 тысяч.

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Валютное регулирование — что именно это означает?

— Валютное регулирование — это возможность или невозможность человеку осуществить те или иные операции в иностранной валюте. Сейчас я, как простой человек, могу купить в обменнике доллары и положить на депозит, скажем, в нашем украинском банке. Или продать доллары, которые получил с депозита, или с каких-то других источников. Планируется, что я смогу эти доллары или любую другую валюту использовать как заблагорассудится. Захочу купить акции «Эппл» — купил. Захочу разместить депозит, скажем, в каком-то американском банке — не вопрос. И точно также их получить обратно и т.д. Если такое движение валюты начинает вызывать негативные тенденции в экономике, НБУ может ограничить, либо запретить какие-то виды операций. Чем, собственно говоря, он и занимался последние 20 с лишним лет. Сейчас ситуация складывается такая, что существуют возможности эти ограничения смягчать, а в дальнейшем вообще ликвидировать. Вот о чем идет речь.

Но о полной ликвидации валютного контроля речь не идет?

— Нет, потому что случится может всякое, и НБУ главное, что должен делать — следить за инфляцией, один из элементов уменьшения или увеличения инфляции в случае необходимости — это валютное регулирование. Это не главный инструмент, но один из. Поэтому безусловно, у НБУ останутся рычаги влияния на валютный рынок страны и движение капитала через границу.

Этот закон может как-то влиять на сдерживание курса гривны?

— Я считаю, что в том законе будут такие рычаги влияния НБУ на изменение валютной политики собственной, что увеличение или уменьшение курса гривны к валютам не произойдет.

Этот законопроект может быть изменен, дополнен?

— Ни один закон не проходит без обсуждения с бизнесом и экспертами. Будет он изменяться или нет, будет зависеть от качества того законопроекта, которого мы еще не видели. То, что он будет изменяться, скорее всего, да. Одна голова — хорошо, а два сапога — пара. Естественно, у каждого свое мнение, каждый будет вставлять свои три копейки. Давайте посмотрим на законопроект, а потом решим, насколько он хорош.

Напомним, экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.