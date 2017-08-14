Иранские энергоносители планируют доставлять в Европу через Украину

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Тегеран и Киев обсуждают возможность организации поставок нефти в Европу по территории Украины, сообщает агентство IRNA со ссылкой на управляющего директора иранской государственной нефтехимической компании National Petrochemical Company (NPC) Марзие Шах-даэй (Marzieh Shah-Daei).

В рамках встречи Шах-даэй с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком был подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Украиной, который предполагает сотрудничество стран в сфере энергетики и нефтехимической промышленности. По словам Шах-даэй, одной из обсуждавшихся тем стало ознакомление украинских инвесторов с возможностями вложения средств в Иране.

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"Создание иранского нефтехимического распределительного узла в Украине для экспорта в Европу, обмен ноу-хау между двумя странами в этом вопросе… были среди вопросов, обсуждавшихся на встрече", — цитирует агентство Шах-даэй.

Шах-даэй отметила, что Украина бедна по части нефтегазовых ресурсов, и у нее есть только три нефтеперерабатывающих завода, сырье для которых поступает из России. Она подчеркнула, что Украина является одним из рынков сбыта для нефтехимических компаний Ирана, и добавила, что экспорт нефтепродуктов в первом полугодии 2017 года вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Сергей Бурдиляк, со своей стороны, попросил иранских чиновников отправить в Украину команду экспертов для посещения нефтехимической площадки в стране и поисков механизма для двустороннего сотрудничества в этой области.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Официальный Киев уже опроверг эту информацию, назвав ее провокацией.