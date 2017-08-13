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    Платная дорога в Киев. Проезд обойдется в 2-3 евро - эксперт

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    И.о. главы "Укравтодора" анонсировал, что первой концессионной дорогой в Украине станет сообщение Киев - Белая Церковь. Планы по строительству платной дороги в эфире "ГС" прокомментировал эксперт Александр Кава.
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Платным дорогам в Украине — быть. И Государственное агентство автомобильных дорог Украины уже готовится к строительству такой дороги. Как сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, первой концессионной дорогой станет сообщение Киев — Белая Церковь. Он также отметил, что сейчас началась подготовка к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций.

    Славомир Новак
    УНИАН
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    Сколько может стоить проезд по такой дороге, если она все же будет построена, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

    "На данном этапе говорить об этом очень тяжело, но если сопоставить те цены, которые есть для проезда по концессионным дорогам в странах Евросоюза, и ту протяженность трассы, которая предполагается от Киева до Белой Церкви, то можно сказать, что проезд легкового автомобиля будет обходиться где-то в 2,5-3 евро", — спрогнозировал Кава.

    Напомним, ранее глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что его средняя заработная плата составляет 100 тысяч гривен.

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