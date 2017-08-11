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11.08.201715:44
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    Киев

    Коварные дороги Киева. Mazda "ушла" под асфальт

    (обновлено: )328
    В социальных сетях киевляне сообщают об инциденте в одном из дворов. Автомобиль Mazda провалился под асфальт днем возле жилого дома по ул. Адама Мицкевича.
    В Киеве на улице Адама Мицкевича автомобиль упал в окоп
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Адама Мицкевича автомобиль упал в окоп, сообщил журналист проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

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    "Коварные дворы Киева. Адама Мицкевича. ДТП. Мазда просто упала в окоп", — говорится в его сообщении, к которому добавлены фото с места происшествия.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева, на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, провалился асфальт.

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