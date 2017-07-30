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    Киев

    В центре Киева провалился асфальт, обнажив кабели под напряжением

    (обновлено: )31520
    Как отмечается, в настоящее время на месте ЧП находятся оголенные провода под напряжением, а кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды.
    В центре Киева провалился асфальт
    "Киев Автомобильный" в Facebook

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В центре Киева, на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, провалился асфальт. Об этом говорится в сообществе "Киев Автомобильный" в Facebook.

    Как отмечается, в настоящее время там находятся оголенные провода под напряжением, а кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды.

    "Киев Автомобильный" в Facebook
    В центре Киева провалился асфальт

    "На перекрестке улицы Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого провалился асфальт. И сейчас там оголенные провода под напряжением, ведь кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды", — говорится в сообщении.

    В сообщении также отмечается, что коммунальные службы, несмотря на риски, еще не начали ремонтные работы.

    Напомним, ранее в Киеве на Борщаговке после сильного дождя в четверг произошел провал грунта, вследствие чего под асфальт провалились три автомобиля.

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