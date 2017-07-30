В центре Киева провалился асфальт, обнажив кабели под напряжением

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В центре Киева, на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, провалился асфальт. Об этом говорится в сообществе "Киев Автомобильный" в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время там находятся оголенные провода под напряжением, а кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды.

"Киев Автомобильный" в Facebook В центре Киева провалился асфальт

"На перекрестке улицы Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого провалился асфальт. И сейчас там оголенные провода под напряжением, ведь кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что коммунальные службы, несмотря на риски, еще не начали ремонтные работы.

Напомним, ранее в Киеве на Борщаговке после сильного дождя в четверг произошел провал грунта, вследствие чего под асфальт провалились три автомобиля.