В Киеве недалеко от дома Гройсмана провалился асфальт

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Асфальт провалился на бульваре Дружбы народов в столице, сообщают местные СМИ.

На сегодняшний день на бульваре проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Смотрите также: Прорыв теплосети и масштабный провал асфальта на Оболони в Киеве

Как видно на фото, дыра образовалась на парковке близ ТРЦ Novus неподалеку от Новопечерских Липок, где, по данным СМИ, проживает премьер-министр Владимир Гройсман.

Facebook Киев современный / TheKyiv.City В Киеве недалеко от дома Владимира Гройсмана провалился асфальт

Ранее сообщалось, что в Киеве внедорожник провалился под новый асфальт.