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    В Киеве недалеко от дома Гройсмана провалился асфальт

    (обновлено: )11
    Дыра в асфальте образовалась на парковке близ торгового центра Novus неподалеку от Новопечерских Липок, где, по данным СМИ, проживает премьер-министр Владимир Гройсман.
    В Киеве недалеко от дома Владимира Гройсмана провалился асфальт
    Facebook Киев современный / TheKyiv.City

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Асфальт провалился на бульваре Дружбы народов в столице, сообщают местные СМИ.

    На сегодняшний день на бульваре проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.

    Смотрите также: Прорыв теплосети и масштабный провал асфальта на Оболони в Киеве

    Как видно на фото, дыра образовалась на парковке близ ТРЦ Novus неподалеку от Новопечерских Липок, где, по данным СМИ, проживает премьер-министр Владимир Гройсман.

    Facebook Киев современный / TheKyiv.City
    В Киеве недалеко от дома Владимира Гройсмана провалился асфальт

    Ранее сообщалось, что в Киеве внедорожник провалился под новый асфальт.

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