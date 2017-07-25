В Киеве недалеко от дома Гройсмана провалился асфальт

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Асфальт провалился на бульваре Дружбы народов в столице, сообщают местные СМИ.
На сегодняшний день на бульваре проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия.
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Как видно на фото, дыра образовалась на парковке близ ТРЦ Novus неподалеку от Новопечерских Липок, где, по данным СМИ, проживает премьер-министр Владимир Гройсман.
В Киеве недалеко от дома Владимира Гройсмана провалился асфальт
Ранее сообщалось, что в Киеве внедорожник провалился под новый асфальт.