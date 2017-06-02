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    Киев

    В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за прорыва трубы

    (обновлено: )8110
    Инцидент произошел в четверг на улице Кировоградской в Соломенском районе из-за прорыва трубы. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайной ситуации помогли поднять автомобиль на поверхность.
    Иномарка провалилась под асфальт в Киеве, 1 июня 2017
    vk.com/typical_kiev

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль Volkswagen Polo провалился под асфальт в результате прорыва трубы в столице, сообщает "Типичный Киев".

    Инцидент произошел в четверг на улице Кировоградской в Соломенском районе.

    vk.com/typical_kiev
    Иномарка провалилась под асфальт в Киеве, 1 июня 2017

    Согласно сообщению, полиция прибыла через полтора часа, за это время сотрудники пожарной части "быстро среагировали и помогли достать авто".

    Смотрите также: Дело — труба. Кличко спустился в канализацию

    Ранее в Голосеевском районе столицы произошел масштабный прорыв трубы. По данным "Киевэнерго", в результате утечки теплоносителя было повреждено четыре автомобиля и окна соседнего здания. Убытки пострадавшим компенсируют в установленном законодательством порядке.

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