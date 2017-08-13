"Укравтодор" начал подготовку к строительству первой платной дороги

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь. Об этом сообщил и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак в своем аккаунте в Facebook.

"За этот год мы существенно увеличили финансирование отрасли и, соответственно, объемы ремонтов дорог, изменили сами подходы к ремонтам. Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас мы перешли к проведению ремонтов по маршрутному принципу, что позволило стимулировать экономическое развитие целых регионов страны", — написал Новак.

Кроме того, он добавил, что подготовка к запуску строительства первой платной дороги уже началась.

"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь", — подытожил он.

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Напомним, ранее глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что его средняя заработная плата составляет 100 тысяч гривен.