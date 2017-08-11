Эксперт о блокирование дорог и борьбе за финансовые потоки

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Жители Позняков с понедельника, 9 августа, перекрыли улицу Ревуцкого, требуя прекратить строительство автозаправочной станции ОККО. Поэтому общественный транспорт пришлось пустить объездным путем, неудобства испытывают и автомобилисты.

Между тем организаторы акции уверяют, что не прекратят протест до полного демонтажа заправки ОККО на Ревуцкого, 8, которая построена очень близко к жилым домам.

Киевсовет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка, где должна появится АЗС, а пока строительные работы на объекте приостановлены.

Эффективно ли перекрытие дорог в решении бытовых проблем, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

Лично вы считаете эффективными такие протесты с перекрытием дорог? Это уже тренд?

— Я позволю себе акцентировать внимание на том, что это статья 279 ККУ, и это, по сути, уголовное правонарушение. Если смотреть не с правовой, а с политической точки зрения, и говорить об эффективности подобных технологий, тут есть несколько существенных моментов. Что движет людьми участвовать в подобных мероприятиях? Три мотива: первый — дополнительный заработок и желание получить халявные деньги, хотя я вам скажу так, исходя из общих расценок на подобные митинги, по сути, стоимость и ценовая политика не изменилась. Как в пределах 200-500 гривен участия за два-три часа работы. Второй момент, это, безусловно, отчаяние и агрессия, это если не смотреть на наживу, а смотреть на наличие определенных социально-психологических мотивов, то, безусловно, доведенные до подобного эмоционального срыва граждане, могут вдаваться в крайние формы протеста. Но в нормальном, цивилизованном, правовом обществе, это является совершенно недопустимым. И третье, это, конечно же, политические манипуляции, за которыми стоят либо криминальные, либо экономические, либо политические разборки. И очень часто как раз подобные мероприятия являются подобными такими громкими информационными и поведенческими кампаниями, вокруг которых формируется некая медийная активность, которая потом транслируется в СМИ.

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Какие такого рода протесты считать политическими манипуляциями, а какие — действительно криком души? Где эта граница, разница между политическими манипуляциями и реальными акциями протеста, инициированными людьми без оплаты?

— Я приведу пример. Действительно, наверное, такие состоятельные и агрессивные акции, например, которая имела глубокую эффективную природу, я имею в виду события во Врадиевке… и все остальные мероприятия, допустим, перекрытие Харьковского шоссе по отсутствию электроэнергии в частном доме… безусловно, автоводители, конечно, "виноваты", безусловно, пешеходы должны страдать, безусловно, общественный транспорт не может доехать, потому что этой части населения необходимо немедленно включить свет. То есть это нецивилизованная форма решения вопроса. И, безусловно, если нет должного внимания со стороны правоохранительных органов и государства, то далеко мы так не зайдем. Это не есть гражданский способ разрешения конфликта.

Законна ли такая форма протеста, как перекрытие дорог, в эфире "ГС" пояснил юрист Юрий Минкин.

Яка відповідальність передбачена за перекриття автомобільних доріг, що загрожує киянам які протестують проти будівництва АЗС?

— Звичайно, чинне законодавство дозволяє проявляти протест у визначених законодавством формах, це право визначено статтею 39 Конституції України, і не може бути порушено. Проте форми протестів досить чітко визначені чинним законодавством. Зокрема, перекриття транспортних комунікацій є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 279 ККУ. Тобто у випадку, якщо це порушували нормальну роботу транспорту, або створювали небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків, в такому випадку передбачено кримінальне покарання у вигляді штрафу, або виправних робіт на строк до двох років, або арешт до шести місяців, або навіть обмеженням волі на строк до трьох років — в залежності від тяжкості порушення.

Тобто зараз за це перекриття не можна притягнути до відповідальності протестувальників?

— Чому не можна? У випадку, якщо створено перешкоду нормальному руху транспорту, зокрема громадському транспорту, то за цією статтею ККУ винні можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше того, якщо ми кажемо про адміністративну відповідальність за порушення права проведення громадських зібрань, то тут несуть відповідальність лише організатори, а от у випадку, якщо мало місце нормального функціонування транспорту, то тут відповідати будуть всі особи, залучені до таких дій.

Хто повинен захищати права людей? Куди їм звертатися, якщо з'являться правоохоронці, почнуться затримання?

— У даному випадку варто обирати інші, більш ефективні та цивілізовані способи протесту, щоб не наражатися на небезпеку кримінального переслідування. Щоправда це за законом. На практиці дуже часто і державні органи часто зловживають своїм правом обмежувати громадські зібрання, так само як і мітингувальники дуже часто виходять за межі правового поля і не несуть за це ніякої відповідальності. Тобто очевидно, щоб убезпечити себе від негативних наслідків, слід користуватися правовими способами захисту свого права. Тобто звертатися з відповідними заявами до державних органів, закон про звернення громадян зобов'язує надавати відповіді на такі звернення на протязі одного місяця. Звертатися до контролюючих органів. Звертатися до судів зрештою. Це цивілізовані методи протесту. Звичайно, що люди, доведені до крайнощів, дуже часто йдуть на такі крайні заходи, які можуть бути, на жаль, в майбутньому проблемою для них.

Хто тут повинен визначити, хто правий, хто ні?

— Ця ситуація називається спором. Виник спір між господарюючим суб'єктом і громадянами, які вважають, що його дії незаконні, документація видана йому незаконно. В даному випадку спір може бути розв'язаний у судовому порядку, або внаслідок такого суспільного резонансу. Організація яка проводила проектні роботи і надавала дозвільну документацію, має право, звісно, провести розслідування, і у випадку виявлених порушень скасувати таку документацію.

Якщо ділянку беруть під одне будівництво, а в результаті там з'являється інше будівництво, до кого звертатися тут?

— У даному випадку слід звертатися до суду, перш за все, і паралельно навіть з цим звертатися до органу, який виділив таку ділянку. Бо фактично будівництво АЗС на території, яка не виділена для цього, є порушенням умов договору оренди земельної ділянки. Такий договір має бути або розірваний, або мають вживатися заходи для припинення такого будівництва, бо воно є незаконним.

Напомним, при строительстве АЗС на Позняках все нормы были соблюдены и весь пакет документов – в наличии, жаловаться здесь можно разве что на наше законодательство, считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.