Без движения. Что дает перекрытие дорог в Украине?

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Блокирование дорог как форма протеста

Градус напряжения в украинском обществе растет. Со времен Майдана недовольные властью все чаще выходят на митинги, бастуют и перекрывают дороги. И хотя это законом наказуемо, для некоторых это жест отчания и возможность хоть как-то достучаться до власти. Правда, достучаться удается лишь единицам, а в большинстве случаев итогом становятся драки и пролитая кровь.

Бунт на парковке

В Киеве вечером во вторник, 8 августа, местные жители перекрыли улицу Братиславскую возле станции метро Лесная из-за захвата кооперативной парковки.

Протестующие перекрыли покрышками шесть полос на дороге в сторону станции метро Черниговская и в сторону Троещины. Не обошлось без потасовок. К месту протеста были стянуты силы полиции и Нацгвардии. Сообщалось о задержанных.

Участники акции выступают против сноса парковки вблизи "Эпицентра". По мнению активистов, "Эпицентр" захватил кооперативную парковку для расширения.

"Там есть судебное решение, работает исполнительная служба и Благоустройство. Полицейские обеспечивают правопорядок", — сообщили Hromadske в полиции.

По словам депутата "Киевсовета" Михаила Будилова, около сотни "титушек", работников полиции и строительного гипермаркета "Эпицентр" захватили территорию гаражного кооператива "Дружба". При этом согласно постановлению Хозяйственного суда запрещено проводить демонтаж.

Левый берег Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве

Как сообщили протестующие, "титушки" после захвата разрушили домик, где была охрана парковки, и перерыли всю территорию канавами, чтобы люди не могли заехать на парковку. Местные жители намерены дежурить у парковки, чтобы защитить ее от "титушек".

Протест против АЗС

Кроме того, в среду, 9 августа, около 100 жителей киевского района Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе АЗС, выступая против ее строительства. Люди считают АЗС опасной.

По их мнению, строительство АЗС на улице Ревуцкого негативно повлияет на экологию Дарницкого района в целом. Рядом со стройкой также расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

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Кроме того, протестующие начали возводить баррикады. Утром в четверг движение транспорта по улице Ревуцкого на участке от пересечения с улицами Тростянецкой, Ахматовой и Кравчука перекрыто.

Организаторы акции заявили, что не намерены прекращать протест до полного демонтажа заправки. Однако на данный момент никто из представителей власти не вышел с ними на связь.

В то же время местный житель Павел Тихий пишет у себя в Facebook, что дорогу на Ревуцкого у строительства АЗС перекрывали молодые люди спортивного телосложения в масках. По его словам, именно "титушки" привезли на акцию шины и забаррикадировали проезд на Ревуцкого, хотя начиналось все с двух мирных акций: за строительство АЗС и против.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на многочисленные акции протеста, к настоящему времени заправка почти готова.

Ранее 25 июля 2017 года жители домов на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой перекрывали движение транспорта и устанавливали палатки на проезжей части. К протестующим даже приезжал мэр Киева Виталий Кличко. Он заверял, что в КГГА знают о проблеме и принимают меры.

Терпение лопнуло

Следует отметить, что жители столицы регулярно выходят на митинги и перекрывают дороги. Чаще всего это вкладчики обанкротившихся банков или обманутые недобросовестными застройщиками.

Верните свет и воду

Так, вечером 2 августа, в Киеве жители домов по улице Харьковское шоссе, 17-а, перекрывали движение, требуя включить свет и воду в их квартирах. В связи с протестами была заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29, автобусов №42, 45, 51, 3, 115 и ряда маршрутных такси.

Митингующие положили на дороге щитки, пару шин, бутылки с водой. Пропускали только "скорые" и пожарных.

Украинское фото Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве

По сути, жители домов стали заложниками ситуации. Как оказалось, дома принадлежат скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому и до сих пор не введены в эксплуатацию. Соглашение об электроснабжении между застройщиком и энергокомпанией было заключено только на период строительства.

В результате переговоров между "Киевэнерго", представителями власти Днепровского района столицы и КГГА все-таки был достигнут компромис и восстановлено энергоснабжение в домах.

В апреле 2017 года в Киеве возле застройки на "Героев Днепра" произошли стычки между митингующими и полицией. Причиной недовольства жителей столицы стало строительство ТРЦ у метро "Героев Днепра".

В сентябре 2016 года жители вышли на улицы и перекрыли дорогу, чтобы добиться запрета проведения строительных работ, из-за которых, по их словам, разрушается станция метрополитена.

Власти же заявляют, что все находится у них под контролем, однако местные жители уверены, что возведение торгового центра создаст аварийную ситуацию. Компания-застройщик утверждает, что у нее есть все документы, которые дают добро властей на постройку развлекательного центра.

Столкновения в Святошинском районе и на Осокорках

7 сентября 2016 года в Святошинском районе Киева произошли столкновения между местными жителями и застройщиком против строительства многоэтажного дома на парковке. На место протеста приезжали батальоны "Донбасс" и "Азов". Столкновения между протестующими и застройщиками начались после переговоров. Во время драки пошли в ход светошумовые гранаты, газ и камни.

В мае 2015 года возле скандальной застройки на Осокорках вспыхнула массовая драка между общественными активистами численностью около 150 человек и "титушками". Около 150 активистов пытались снести забор. В ходе противостояния были применены дымовые шашки, травматическое оружие, камни и бутылки. Противники застройки утверждали, что милиционеры откровенно заняли позицию застройщика. Во время столкновения 15 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По факту инцидента полиция тогда открыла дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

В конце ноября 2015 года стройплощадка уже была эпицентром противостояния. Тогда местные жители и активисты, выступающие против, с их точки зрения, незаконной застройки, снесли забор и сожгли его. Многие из участников тех событий отмечали весьма предвзятое отношение милиции к митингующим.

Протесты вкладчиков банков

С начала массовой ликвидации банков регулярными в столице стали и протесты вкладчиков.

3 ноября 2016 года обманутые вкладчики обанкротившегося коммерческого банка "Михайловский" перекрывали улицу Крещатик в центре Киева. Перед этим они пытались прорваться к зданию Администрации президента, но их туда не пустили правоохранители. Также пикетировали под стенами Нацбанка.

Итог многочисленных протестов пока таков: Рада приняла закон о защите вкладчиков "Михайловского", а Фонд гарантирования вкладов начал им выплаты, но продлились они недолго. С 27 августа 2016 года выплаты были приостановлены. Официальная причина: из-за необходимости обновления Общего реестра вкладчиков.

Позже стало известно, что Фонд продолжит выплаты с 28 июля по 8 сентября 2017 года.

Массовая волна протестов охватила Украину и в 2009 году после банкротства банка "Надра". Тогда вкладчики банка "Надра" в Дрогобыче даже готовились перекрыть железную дорогу, а также устроить голодовку. Один из вкладчиков угрожал даже совершить акт самосожжения в помещении банка.

Лишь в 2015 году стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц начнет выплаты вкладчикам "Надра". В августе 2015 года сообщалось, что почти все вкладчики получили свои деньги.

По материалам из открытых источников интернет