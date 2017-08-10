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    Политика

    "За хорошие дороги". Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате

    (обновлено: )51623
    И. о. председателя "Укравтодор" Славомир Новак получил надбавку по результатам работы в январе-феврале 2017 года в размере 900%.
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог Укравтодор Славомир Новак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

    Надбавка начислена за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%, отмечается в письме Мининфраструктуры к "Укравтодору", которое обнародовал на своей странице в Facebook журналист Сергей Мальнев.

    "Министерство инфраструктуры согласовывает установление и. о. председателя "Укравтодора" по результатам работы в январе-феврале 2017 года надбавки за интенсивность труда в размере 300% должностного оклада, надбавки за выполнение особо важной работы в размере 300% должностного оклада, премии в размере 300% должностного оклада", — говорится в письме.

    Сергей Мальнев, facebook
    Ответ Министерства инфраструктуры

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя надбавку, заявил, что рыночная зарплата защищает от коррупции.

    "Что нам лучше: иметь вора, или иметь нормального специалиста? Однозначно нормального специалиста. И рыночная зарплата является одним из предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о каких-то левых доходах. Ми видим, что в случае с Балчуном высокая зарплата не сработала. Теперь будут расследования, надеюсь, они будут завершены громкими судебными делами", — сказал Омелян в эфире "112 Украина".

    Ране сообщалось, что поляк Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы "Укрзализныци". Причиной своей отставки Бальчун назвал желание вернуться к семье в Польшу.

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