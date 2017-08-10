"За хорошие дороги". Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

Надбавка начислена за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%, отмечается в письме Мининфраструктуры к "Укравтодору", которое обнародовал на своей странице в Facebook журналист Сергей Мальнев.

"Министерство инфраструктуры согласовывает установление и. о. председателя "Укравтодора" по результатам работы в январе-феврале 2017 года надбавки за интенсивность труда в размере 300% должностного оклада, надбавки за выполнение особо важной работы в размере 300% должностного оклада, премии в размере 300% должностного оклада", — говорится в письме.

Сергей Мальнев, facebook Ответ Министерства инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя надбавку, заявил, что рыночная зарплата защищает от коррупции.

"Что нам лучше: иметь вора, или иметь нормального специалиста? Однозначно нормального специалиста. И рыночная зарплата является одним из предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о каких-то левых доходах. Ми видим, что в случае с Балчуном высокая зарплата не сработала. Теперь будут расследования, надеюсь, они будут завершены громкими судебными делами", — сказал Омелян в эфире "112 Украина".

Ране сообщалось, что поляк Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы "Укрзализныци". Причиной своей отставки Бальчун назвал желание вернуться к семье в Польшу.