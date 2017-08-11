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    Экономика

    Надбавка в 900%. Глава "Укравтодора" раскрыл свою зарплату

    (обновлено: )18301
    После скандала, разгоревшегося в соцсетях из-за сообщения об увеличении зарплаты Славомира Новака на 900%, сам он заявил, что правительство установило ему оклад в 13 тысяч гривен. В среднем размер его заработной платы составляет 100 тысяч гривен.
    Славомир Новак
    fakt.pl

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что его средняя заработная плата составляет 100 тысяч гривен.

    "В этом году Кабинет Министров определил мне должностной оклад в 13 тыс. грн, а также предусмотрел надбавку. Вместе в среднем моя заработная плата составляет 100 тыс. грн после вычета налогов. Которые, кстати, плачу в Украине", — написал он на своей странице в Facebook. 

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    При этом он добавил, что его зарплата увеличилась в январе.

    Ранее ряд СМИ сообщили, что председателю "Укравтодора" подняли зарплату на 900% — она выросла из-за надбавки за интенсивность труда в размере 300% должностного оклада, надбавки за выполнение особо важной работы в размере 300% должностного оклада, премии в размере 300% должностного оклада

    Славомир Новак/Facebook, 11 августа 2017
    Славомир Новак/Facebook, 11 августа 2017

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