"Укравтодор" будет требовать от РФ компенсаций за разрушение дорог в Крыму

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") проинформировало, как будет действовать Украина в случае претензий к России за уничтоженную инфраструктуру в АР Крым и на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя "Укравтодора" Александр Харченко.

"Что касается выставления претензий Российской Федерации, то механизм осуществления защиты прав и интересов Украины определены Порядком осуществления защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, утвержденный Указом президента от 25 июня 2002 года №581", — сообщил Харченко в ответе на запрос "Главкома".

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По его словам, на сегодня Службы автомобильных дорог в Донецкой и Луганской областях из-за проведения антитеррористической операции лишены возможности проводить обследование автомобильных дорог общего пользования на неподконтрольных территориях.

"В "Укравтодоре" отсутствует информация относительно состояния дорог на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", — сказано в ответе.

Также Харченко подчеркнул, что с 2014 года его ведомство не отслеживает ситуацию с дорогами в Крыму, а Службы автомобильных дорог в АР Крыма и Севастополя были изъяты из сети получателей бюджетных средств "Укравтодора".

Отметим, еще в 2016 году вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявлял, что на восстановление дорог в Донецкой и Луганской областях необходимо около 7 млрд грн.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.