наверх
06.06.201700:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укравтодор" будет требовать от РФ компенсаций за разрушение дорог в Крыму

    (обновлено: )8402
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Александра Харченко, у госагентства "отсутствует информация относительно состояния дорог на временно оккупированной территории".
    Госкомпания Укравтодор
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") проинформировало, как будет действовать Украина в случае претензий к России за уничтоженную инфраструктуру в АР Крым и на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя "Укравтодора" Александр Харченко.

    Владимир Гройсман о ремонте дорог. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Гройсман о "халявном" ремонте дорог

    "Что касается выставления претензий Российской Федерации, то механизм осуществления защиты прав и интересов Украины определены Порядком осуществления защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, утвержденный Указом президента от 25 июня 2002 года №581", — сообщил Харченко в ответе на запрос "Главкома".

    Читайте также: Единство — это тоже дар Божий. Любомир Гузар: биография, цитаты, жизнь

    По его словам, на сегодня Службы автомобильных дорог в Донецкой и Луганской областях из-за проведения антитеррористической операции лишены возможности проводить обследование автомобильных дорог общего пользования на неподконтрольных территориях.

    "В "Укравтодоре" отсутствует информация относительно состояния дорог на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", — сказано в ответе.

    Также Харченко подчеркнул, что с 2014 года его ведомство не отслеживает ситуацию с дорогами в Крыму, а Службы автомобильных дорог в АР Крыма и Севастополя были изъяты из сети получателей бюджетных средств "Укравтодора".

    Отметим, еще в 2016 году вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявлял, что на восстановление дорог в Донецкой и Луганской областях необходимо около 7 млрд грн.

    Читайте также — Массовое убийство в РФ: "Электрик обиделся, что ему не налили"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Теракт на Лондонском мосту
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Штурм львовского облсовета
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве