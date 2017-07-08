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    "Укравтодор" построит с китайской компанией бетонную дорогу Одесса - Николаев

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    Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, для реализации проектов в Украине китайская компания выделяет два льготных кредита - кредит правительства КНР и экспортный покупательский кредит.
    Строительство дорог в Украине
    Фото "Укравтодор"

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. "Укравтодор" и китайская инфраструктурная компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) подписали меморандум о строительстве бетонной дороги Одесса — Николаев, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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    "В присутствии заместителя Мининфраструктуры Виктора Довганя Меморандум о строительстве бетонной дороги в направлении Одесса — Николаев подписали Славомир Новак, и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор", и представители китайской государственной корпорации China Road and Bridge Corporation", — отмечается в сообщении.

    По информации министерства, стороны согласовали, что в 2017 году они начнут подготовку проекта, который предусматривает реконструкцию дороги национального значения М-14 Одесса — Мелитополь – Новоазовск на участке Одесса — Николаев – Херсон.

    "Для реализации проектов в Украине CRBC выделяет два льготных кредита — кредит правительства КНР и экспортный покупательский кредит. В ходе подготовки также будут проведены совещания двух сторон с целью технического обмена и обмена опытом в области дорожного строительства, а также посещение строительных площадок в Китае", — отмечается в сообщении.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украины планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов.

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