Гройсман рассказал, когда в Украине будут хорошие дороги

Пресс-служба Кабмина

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Украины планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге после проверки состояния дорожных работ в центральных областях Украины.

"Я буду доволен, когда все дороги будут отремонтированы. В прошлом году мы восстановили масштабные дорожные работы по всей стране, в этом году в апреле мы вышли на ямочный ремонт, а сейчас делаем реконструкцию. Мы не будем останавливаться и через 3-7 лет приведем украинские дороги в нормальное состояние", — заявил Гройсман.

Он добавил, что в настоящее время формируется план строительства и реконструкции дорог по каждой области, а "Укравтодор" готовит масштабный план на 2018-2022 гг.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с состоянием столичных дорог должна кардинально измениться в течение ближайших двух-трех лет.