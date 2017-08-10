Украина начала новое антидемпинговое расследование

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украина начала специальное антидемпинговое расследование по импорту серной кислоты и олеума, сообщает межведомственная комиссия по международной торговле в официальном сообщении, опубликованном в четверг в газете правительства "Урядовый курьер".

"Комиссия (межведомственная комиссия по международной торговле — Ред.) приняла решение от 31.07.2017 "О возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта", — говорится в официальном сообщении комиссии, опубликованном в правительственной газете.

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В сообщении говорится, что проведение расследования поручено Минэкономразвития Украины.

В сообщении поясняется, что речь идет об антидемпинговом расследовании импорта серной кислоты и олеума, который в 2014-2016 годах мог нанести вред национальному товаропроизводителю. Возможность расследования комиссия изучала в связи с обращением украинских производителей — государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", ПАО "Сумыхимпром", ООО "Научно-производственное предприятие "Заря" и ООО "Первое химическое объединение".

"Предоставленные материалы содержат достаточно доказательств, согласно которым можно сделать вывод, что в течение 2014-2016 годов импорт в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких размерах и на таких условиях, что могло иметь место нанесение значительного ущерба национальному товаропроизводителю", — говорится в сообщении.

Ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт еще двух видов российских азотных удобрений.