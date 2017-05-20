Введение Украиной антидемпинговых пошлин не повлияет на ТоАЗ - компания

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости Украина. Введение антидемпинговых пошлин на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) из России в Украину не окажет негативного влияния на деятельность "Тольяттиазота" (ТоАЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе ТоАЗ.

"Украинский рынок по карбамиду не является для ТоАЗ основным, поэтому данные изменения не окажут негативного влияния на деятельность предприятия", — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Украина вводит антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным МЭРТ Украины, на сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

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"Тольяттиазот" — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 миллионов тонн аммиака и 960 тысяч тонн карбамида в год.