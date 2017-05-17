наверх
17.05.201702:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ЕЭК ввела антидемпинговые пошлины в отношении стальных уголков из Украины

    (обновлено: )26
    В комиссии уточнили, что речь идет о равнополочных горячекатаных стальных уголках шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной стали.
    Металлургический завод. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила на четыре месяца антидемпинговую пошлину в отношении стальных уголков, произведенных в Украине, следует из уведомления комиссии, на которое ссылает Прайм.

    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News
    Дорогая моя Н2О: соцсети о новых тарифах на воду

    Речь идет о равнополочных горячекатаных стальных уголках шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной стали (за исключением коррозионностойкой).

    Антидемпинговая пошлина установлена в размере 37,89% от таможенной стоимости.

    "Коллегия ЕЭК 11 мая 2017 года приняла решение о применении сроком на четыре месяца антидемпинговой пошлины в отношении уголков стальных горячекатаных равнополочных шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной (за исключением коррозионностойкой) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС", — говорится в документе.

    Напомним, в начале апреля текущего года Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь из Китая, но отказался от их введения на данный вид стали из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Мураев о запрете российских сайтов. Видео
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Стычка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском