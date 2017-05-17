ЕЭК ввела антидемпинговые пошлины в отношении стальных уголков из Украины

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила на четыре месяца антидемпинговую пошлину в отношении стальных уголков, произведенных в Украине, следует из уведомления комиссии, на которое ссылает Прайм.

Речь идет о равнополочных горячекатаных стальных уголках шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной стали (за исключением коррозионностойкой).

Антидемпинговая пошлина установлена в размере 37,89% от таможенной стоимости.

"Коллегия ЕЭК 11 мая 2017 года приняла решение о применении сроком на четыре месяца антидемпинговой пошлины в отношении уголков стальных горячекатаных равнополочных шириной полки от 20 до 200 миллиметров включительно из углеродистой, низколегированной и легированной (за исключением коррозионностойкой) стали, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС", — говорится в документе.

Напомним, в начале апреля текущего года Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь из Китая, но отказался от их введения на данный вид стали из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии.