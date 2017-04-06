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    Европа отказалась от антидемпинговых пошлин на украинскую сталь

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    Речь идет только о горячекатаной стали. В решении Еврокомиссии также говорится, что расследование в отношении импорта из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии продолжается, решение будет принято 7 октября.
    Полосы стальные горячекатаные. Архивное фото
    ump-m.com

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь из Китая, но отказался от их введения на данный вид стали из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии, говорится в решение Европейской комиссии.

    "Антидемпинговая пошлина наложена на импорт некоторых видов листопрокатной продукции из железа, нелегированной стали или других видов легированной стали в рулонах и не в рулонах… не более глубоко обработанную, чем горячекатаную,… происходящую из Китайской народной республики", — цитирует "Прайм" решение ЕК.

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    Для продукции, произведенной компаниями КНР, введены разные пошлины: от 18,1% до 35,9%. Они будут действовать на 5 лет и вступят в силу в пятницу, пишет агентство Блумберг.

    Согласно сообщению, ЕК продолжает свое расследование в отношении импорта из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии, решение относительно них будет принято 7 октября.

    Ранее Украина решила отложить введение антидемпинговых пошлин на импорт российских азотных удобрений и намерена диверсифицировать их поставки.

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