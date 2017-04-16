Украина ввела антидемпинговые меры в отношении шлифовальных кругов из России

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке из России, а также проведет расследование по импорту из РФ некоторой карбамидо-формальдегидной продукции, сообщает в субботу пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: 6,54% для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), который расположен в городе Волжский Волооградськой области", — говорится в сообщении. Для других экспортеров и в целом для Российской Федерации размер пошлины составит 33,83%.

Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и восстановлению рабочих мест.

МКМТ также приняла решение о решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации. Согласно решению комисси, антидемпинговое расследование будет проводится в отношении импорта карбамидо-формальдегидной смолин и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ (код УКТВЭД 3909 10 00 00).

"В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь из Китая, но отказался от их введения на данный вид стали из Украины, России, Сербии, Ирана и Бразилии.