ЕС рассматривает ввод антидемпинговых пошлин на сталь из Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

Европейский Союз планирует ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на импорт стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России и Украины, сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссия начала расследование в отношении стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России, Украины, а также Сербии в июле минувшего года в ответ на жалобу Европейской ассоциации стали Eurofer. Согласно сайту ЕК, расследование еще не закончено.

В ходе расследования выяснилось, что цены на сталь снизились примерно на четверть. Согласно тексту сообщения, Еврокомиссия приняла решение прекратить расследование в отношении Сербии, однако, документ предполагает ввести пошлины по отношению к другим производителям.

В частности, Евросоюз может ввести пошлину в размере 19,4% на продукцию украинской металлургической группы "Метинвест".

Пошлина в размере 16,3% может быть введена для стали ArcelorMittal Brasil, 17,5% — Usinas Siderurgicas и 15,7% — Companhia Siderurgica National. Сталь иранской Mobarakeh Steel может быть обложена пошлиной в размере 23%. Евросоюз также может ввести пошлину в размере 15% для стали производства Новолипецкого металлургического комбината, 33% — для Магнитогорского металлургического комбината и 5,3% для "Северстали".

Сообщается, что в Евросоюзе действует более 40 различных антидемпинговых мер, направленных на защиту европейских производителей стали, которые применяются в основном к Китаю. В июне пошлины на импорт стали из Китая были повышены до 35,9%, сообщает Reuters.

Напомним, в конце 2016 года Тайвань обвинил Украину, Бразилию, Индию и Индонезию в поставках всего спектра углеродистой стали по заниженной цене.

Помимо этого, Египет вводит временные пошлины на импорт стали из Украины для защиты местных производителей. "Это предназначено для защиты местного производства от вредной практики импортных альтернатив", — сказал министр торговли страны Тарек Кабиль. Размер пошлины для украинской стали установлен на уровне 15-27%.

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Также Египет ввел пошлины на сталь из Китая на уровне 17% и на сталь из Турции на уровне 10-19%.

Наряду с этим, президент США Дональд Трамп в ходе своего недавнего визита в Париж заявил, что демпинг со стороны поставщиков стальной продукции из Китая и других стран является большой проблемой для американской металлургической отрасли.

"Есть два пути — квоты и тарифы. Возможно, я использую их оба", — сказал президент США.

Согласно экспертам, в феврале 2017 года Украина покинула десятку ведущих производителей стали, выплавив на 3,6% меньше стали, чем в феврале 2016 года.

Как сообщает "Минпром", по данным объединения "Укрметаллургпром", в апреле 2017 г. производственные показатели украинской металлургической отрасли резко ухудшились.

В частности, выплавка стали составила 1,572 млн. тонн, что на 28,6% меньше, чем в тот же месяц минувшего года. Производство готового проката сократилось на 31,9%, по сравнению с апрелем 2016 г. до 1,341 млн. тонн.

По данным ОП "Укрметаллургпром" производство основных видов металлопродукции в июне 2017 года несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем. Производство за шесть месяцев 2017 года составило: сталь – 10,3 млн тонн (83%); прокат – 8,7 млн тонн (80%).