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    Через месяц вступят в силу антидемпинговые пошлины на шоколад из России

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    Согласно решению Межведомственной комиссии по международной торговле, окончательные антидемпинговые меры в отношении шоколада из России применяются сроком на пять лет.
    Выпуск шоколадных конфет
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Украина вводит антидемпинговые пошлины в отношении шоколада из России сроком на пять лет, решение об этом вступит в силу через месяц после его опубликования — об этом говорится в соответствующем решении Межведомственной комиссии по международной торговле, которое в субботу опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

    Стенд Росатома. Архивное фото
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк
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    Накануне СМИ сообщили, что Украина приняла решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 31,33% сроком на пять лет в отношении шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из РФ.

    В субботу в официальной правительственной газете Украины опубликовано сообщение межправительственной комиссии "О применении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации", а также указано, что это решение "вступает в силу через 30 дней со дня опубликования".

    "Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет. Окончательные антидемпинговые меры применяются путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины относительно импорта в Украину товара из Российской Федерации, описание которой указано выше, в размере 31,33%, — говорится в решении.

    В частности, в решении указано, что пошлины применяются в отношении шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой, массой до 2 килограммов, в отношении шоколада и шоколадных изделий, содержащих какао, шоколадных конфет с начинкой или без начинки, содержащих и не содержащих алкоголь.

    Также пошлина вводится на кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из сахарозаменителей, с содержанием какао.

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