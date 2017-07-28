Курс валют НБУ: евро стоит 30,3 грн

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны в пятницу, 28 июля, на уровне 2590.04 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3028.80 грн за 100 евро, российского рубля — 4.360 грн за 10 рублей.

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Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.