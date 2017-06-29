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29.06.201719:22
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    Эхо кибератаки. НБУ пришлось выйти с интервенцией на валютный рынок

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (69)

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    В связи с недавней кибератакой Национальный банк Украины принял решение поддержать функционирование валютного рынка при помощи валютной интервенции.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины провел валютную интервенцию в связи с ограниченной работой ряда банков в Украине вследствие кибератаки, сообщает пресс-служба НБУ в четверг.

    Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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    "Сегодня, 29 июня 2017 года, Национальный банк Украины провел валютную интервенцию по единому курсу с целью сглаживания функционирования валютного рынка", — сказано в релизе.

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    "В связи с недавней кибератакой работа ряда банков сегодня была ограниченной, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования. Поэтому Национальный банк принял решение поддержать функционирование валютного рынка при помощи валютной интервенции", — говорится в сообщении.

    Для облегчения работы валютного рынка в таких условиях Национальный банк покупал доллары по курсу 26,07 гривны за доллар и продавал по курсу 26,12 гривны за доллар.

    Согласно стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, валютная интервенция НБУ по единому курсу проводится в случаях, когда необходимо придать рынку четкий курсовой ориентир (например, в случае дезорганизованости рынка). Во время такой интервенции Национальный банк пропорционально удовлетворяет заявленные субъектами рынка суммы по единому определенному обменному курсу гривны к иностранной валюте.

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