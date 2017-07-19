Нацбанк упростил условия покупки иностранной валюты

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк упростил условия покупки инвалюты для ряда операций. Об этом говорится в сообщении банка, передают "Украинские новости".

НБУ продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность.

Национальный банк упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций, а именно упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ.

В том числе урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Также упрощены условия для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

Кроме того, нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резиденту-должнику перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

Сообщается, что такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ.

Ранее сообщалось, что в случае ликвидации "ПриватБанка" в декабре 2016 года, когда финучреждение было национализировано, государственный бюджет мог бы потерять 90 млрд грн.