НБУ заявил об увеличении международных резервов Украины

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины на 1 июля составили 17,97 млрд долларов в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные.

Отмечается, что всего за первое полугодие рост резервов составил 16%.

В сообщении отмечается, что благоприятная ситуация на внешних рынках позволила регулятору продолжить покупать валюту для пополнения резервов.

В июне Нацбанк купил 301,6 млн долларов, однако для поддержки рынка после кибератаки продал 1,4 млн долл., и в результате объем чистой покупки составил 300,2 млн долларов.

Кроме того, средства из резервов в июне использовались для платежей правительства по обслуживанию и погашению валютного государственного долга в сумме 5,8 млн долларов.

По данным НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины провел валютную интервенцию в связи с ограниченной работой ряда банков в Украине вследствие кибератаки.