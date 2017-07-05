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05.07.201716:12
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    Экономика

    НБУ заявил об увеличении международных резервов Украины

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    В сообщении НБУ отмечается, что благоприятная ситуация на внешних рынках позволила регулятору продолжить покупать валюту для пополнения резервов.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ,  5 июл — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины на 1 июля составили 17,97 млрд долларов  в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня, сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные.

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    Отмечается, что всего за первое полугодие рост резервов составил 16%.

    В сообщении отмечается, что благоприятная ситуация на внешних рынках позволила регулятору продолжить покупать валюту для пополнения резервов.

    В июне Нацбанк купил 301,6 млн долларов, однако для поддержки рынка после кибератаки продал 1,4 млн долл., и в результате объем чистой покупки составил 300,2 млн долларов.

    Кроме того, средства из резервов в июне использовались для платежей правительства по обслуживанию и погашению валютного государственного долга в сумме 5,8 млн долларов.

    По данным НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины провел валютную интервенцию в связи с ограниченной работой ряда банков в Украине вследствие кибератаки.

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