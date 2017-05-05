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05.05.201717:50
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    НБУ: международные резервы в апреле выросли на 13,6%

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (418)

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    Согласно сообщению Нацбанка, по сравнению с мартом международные резервы увеличились на 2,05 миллиона долларов, или 13,6% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.
    Национальный банк Украины
    Фото со страницы НБУ в Facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Международные резервы Украины на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем месяцем ранее, сообщает в пятницу пресс-служба Национального банка страны.

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    УНИАН
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    "Международные резервы Украины на 1 мая 2017 года составили 17,2 миллиарда долларов, по предварительным данным. По сравнению с мартом они увеличились на 2,05 миллиона долларов, или 13,6% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины", — говорится в сообщении.

    В частности, динамику резервов в апреле определило поступление средств от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования в сумме 996,2 миллиона долларов, поступление средств от Еврокомиссии в сумме 579,1 миллиона евро, а также интервенции, по которым Нацбанк на межбанковском валютном рынке Украины купил 402,3 миллиона долларов, и платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме 68,1 миллиона долларов.

    "По состоянию на 1 мая объем международных резервов Украины покрывал 3,6 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — говорится в сообщении.

    Согласно новому меморандуму о сотрудничестве между Украиной и МВФ, международные резервы Украины к концу 2017 года должны составить 21,8 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее.

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    Международный валютный фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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