В ДНР заявили, что "готовы обеспечивать" Украину углем

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на разногласия, сообщил в полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан — ЮАР, Австралии, а сейчас и США", — сказал Пушилин интервью "Известиям", отметив, что несмотря на политические разногласия, ДНР может обеспечить Украину углем.

Он также заявил, что в самопровозглашенной ДНР работают над диверсификацией рынков сбыта, однако также заинтересованы в поставках в Украину. Пушилин отметил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, при этом делает это через посредников и платит завышенную цену. Это, по его словам, вредит украинской экономике и гражданам Украины.

"По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно", — пояснил он.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

Ранее сообщалось, что первые 120 тыс тонн угля из США доставят в Украину в августе.