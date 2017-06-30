Первые 120 тыс тонн угля из США доставят в Украину в августе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил РИА Новости, что Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно. Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

"Согласно существующим договоренностям, первая партия импортируемого угля из США ожидается в августе. Сегодня можем говорить об объемах первой партии — 120 тысяч тонн, которая прибудет в августе", — сказал Белявский.

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По его словам, объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину коллег из министерства энергетики США. "Двусторонняя встреча запланирована на август месяц. Конкретные объемы последующих поставок будут известны в августе, после двусторонних переговоров", — сказал Белявский.

Ранее были заблокированы поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.